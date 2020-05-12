Приставы опечатали мебельный магазин в станице Новотитаровской

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12 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Судебный пристав опечатывает мебельный магазин

Судебные приставы-исполнители Динского районного отдела на две недели приостановили деятельность мебельного магазина, находящегося в станице Новотитаровской.

В рамках исполнения решения районного суда представители закона опечатали входные двери пункта реализации мебели, принадлежащего ПК Новотитаровское с/п на 15 суток. Руководитель торговой точки предупрежден о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности магазина «Мебель» и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

В различных районах Краснодарского края приставы продолжают работу по приостановлению деятельности предприятий и организаций, которая запрещена в связи с создавшейся эпидемиологической обстановкой, если их хозяева не осуществляют этого на добровольной основе. Всего на Кубани приостановили уже больше 100 торговых объектов.