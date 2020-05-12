В Башкирии число заболевших коронавирусом приближается к 1650

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12 мая 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Врачи. Фото: Pixabay

По данным на 12 мая, в Башкирии зарегистрировано 1647 случаев заболевания COVID-19.

В оперативном штабе республики сообщили, что за сутки число инфицированных увеличилось на 80 человек. В стационарах республики находятся 468 человек, в тяжелом состоянии – 15, они подключены к аппаратам ИВЛ.

«Статистика укладывается в прогноз специалистов проектного офиса о том, что постоянный прирост инфицированных должен составлять 70-90 в день», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение.