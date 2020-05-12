В Башкирии число заболевших коронавирусом приближается к 1650

По данным на 12 мая, в Башкирии зарегистрировано 1647 случаев заболевания COVID-19.
В оперативном штабе республики сообщили, что за сутки число инфицированных увеличилось на 80 человек. В стационарах республики находятся 468 человек, в тяжелом состоянии – 15, они подключены к аппаратам ИВЛ.
«Статистика укладывается в прогноз специалистов проектного офиса о том, что постоянный прирост инфицированных должен составлять 70-90 в день», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение.