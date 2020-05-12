Коронавирус 12 мая: большинство заболевших переносят вирус тяжело, COVID-19 вернулся в Ухань

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 12 мая в мире зафиксировано 4 260 321 случаев заражения коронавирусом, погибли 287 353 человек, 1 530 154 смогли выздороветь. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– Одиннадцать российских регионов уже готовы к первому и второму этапам снятия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по эпидемобстановке. Она также отметила, что 22 региона сегодня также могли бы приступить к снятию ограничений, если бы имели 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 человек на 100 тысяч населения в день.

– В китайском городе Ухань, где в прошлом году началось распространение коронавируса, за последние сутки зафиксировали пять подтвержденных случав заражения COVID-19. Напомним, 26 апреля местные власти заявили, что в городе не осталось пациентов с коронавирусом, последний был выписан 24 апреля. Теперь обеспокоенные власти проведут массовое тестирование жителей Ухани всего за 10 дней.

– Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что среди инфицированных людей много тех, кто тяжело переносят болезнь, а многие госпитализированные находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим представитель ВОЗ призвал усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.

– Неправильный результат при тестировании на коронавирус можно получить при несоблюдении правил подготовки к взятию проб и неправильной процедуре получения биологического материала, рассказал РБК специалист лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев. Эпителиальные клетки слизистой часто обновляются и могут быть буквально смыты в пищевод в процессе приема пищи, питья или даже переизбытком слюны. Поэтому рекомендуется за три часа до тестирования воздержаться от еды, воды, курения и полоскания рта.

– Великобритания объявила о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса. Первый этап снятия карантина начнется 13 мая. Люди, которые не могут работать удаленно (например, строители или заводские рабочие) смогут вернуться на рабочие места. Начало второго этапа намечено на 1 июня, но дата может измениться. На этом этапе планируется возобновить работу детских садов и школ. Третий этап начнется с 4 июля. Будут открыты кафе, рестораны, пабы, салоны красоты, гостиницы, храмы и кинотеатры.

– С коронавирусом шутки плохи. В американском городе Пасадена, штат Калифорния, девушка пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла и шутила, что у нее коронавирус. Вскоре выяснилось, что она действительно заражена. По предварительной информации, она заразила пятерых гостей вечеринки. Ещё шестеро могут быть заражены, симптомов вируса у них пока нет. Организатор и гости вечеринки нарушили приказ «Безопаснее дома». Они не носили медицинских масок и не соблюдали безопасную дистанцию, говорится на сайте городского управления.