«Мы вас не спасём, потому что сначала умрём все мы, а потом вы», история одного больного с положительным тестом на коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

«Мы вас не спасём, потому что сначала умрём все мы, а потом вы» - так говорят фельдшеры. А люди, задают вопросы - для чего тогда нам полис ОМС и кому и зачем мы платим налоги?

«У начальства один ответ: «Молчите!», но нашлись врачи, которые рассказали правду о том, что творится в коронавирусных больницах

Канал «112» публикует историю одного больного с положительным тестом на коронавирус. Приводим ее почти дословно. «5-го мая дозвониться до 69-ой поликлиники так и не удалось. 6-го числа – тоже. Спустя два дня мужчина обратился в коммерческую скорую, чтобы сдать наконец-то тест. Через сутки ему сообщили, что он заражён и нужно срочно начать лечение, которое ему назначат медики. Дозвониться до этих самых медиков ему не удалось. 9-го мая на коммерческой скорой мужчина выехал в клинический госпиталь Лапино на обследование за 90 тысяч рублей. Ему повезло, потому что он является ценным сотрудником своей компании, и все расходы ему полностью покрыли. Что же делать тем, у кого таких денег нет, мы не знаем. В результате обследования выявлено очаговое поражение лёгких и ещё один тест на covid дал положительный результат. Доктора госпиталя Лапино выписали ему перечень лекарств, однако главный препарат для борьбы с вирусом «гидроксихлорохин» купить легальным способом невозможно, так как он изъят из всех аптек. Его выдают только бригады 03, поликлиники и больницы. Тем же вечером, 9-го мая, он предпринял ещё одну попытку вызвать скорую помощь. Угадайте, куда ему посоветовали позвонить? После долгих гудков наконец ему ответили. Оператор колл-центра 69-ой поликлиники обещала направить к нему бригаду, но до сегодняшнего дня пациент так её и не дождался. В самом медучреждении машут руками и на вопросы больного никто не отвечает. «Все эти вопросы не ко мне. На них у нас отвечает справочное бюро. Хотите оформлю ещё одну заявку?» - ответила хамским тоном девушка».

Нам каждый день с экранов телевизоров рассказывают, как у нас все хорошо и ка мы успешно боремся с коронавирусом, а в интернете мы читаем совсем другое – количество «неотложек» сокращается потому что не хватает медперсонала, врачи со слезами на глазах рассказывают, что у них нет необходимых средств защиты и им страшно, люди жалуются, что ни у бригад «скорой помощи» ни в поликлинике нет тестов на коронавирус, в аптеках нет лекарств и масок.

Борьба с коронавирусом, про которую нам рассказывают чиновники, превращается в борьбу за показатели и красивую статистику, выкачивание денег из госбюджета и обман собственного населения.