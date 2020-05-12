Храпят, чавкают и попивают чаек. Видео о том, чем занимаются чиновники во время конференции с Путиным, стало вирусным в Сети

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

Forbes.Russia опубликовала захватывающее видео, которое моментально стало вирусным в Сети. На нем - иллюстрация "напряженного рабочего процесса" на видеоконференции людей, которые управляют Россией.

Все заняты мегаважными делами: полпред в ЮФО Устинов заваривает в чайничке чаёк, министр экономразвития Решетников деловито ищет стакан, половина губернаторов увлечённо тыкают в смартфон, а Кадыров и вовсе спит. Обстановка непринуждённая, даже, можно сказать, домашняя.

За этими видеоконференциями следит вся страна, приобщаясь к таинству управления государством. Смотрит на спящих, сопящих, жующих, почёсывающихся политиков. «Если даже при Путине они позволяют вести себя подобным образом, то что же происходит в их рабочих кабинетах при закрытых дверях?», - задаются вопросами в Сети.