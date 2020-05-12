«Принципиальное решение», вице-мэра Новороссийска уволили за пикник во время самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Веселье с шашлыками на природе стоило вице-мэру Новороссийска должности. Екатерину Демченко уволили за пикник во время самоизоляции. Видео праздника появилось в социальных сетях и сталоповодом для отставки.

«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное: заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост», — написал в своём Instagram глава Новороссийска Игорь Дьяченко.

Он отметил, что муниципальные служащие олицетворяют власть города, поэтому чиновники не должны допускать поведение, которое будет подрывать авторитет власти.