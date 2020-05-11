Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2020, 23:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве полицейские задержали журналиста Андрея Каганских и угрожали подбросить ему наркотики. Судя по его словам, полицейские не представившись сразу полезли ему в карманы, при этом присутствовали подставные понятые.

"Легенда полиции такая — это «свидетели» и они засняли как я поднимаю закладку с земли, позвонили 02. Стоят и как будто от абсурда сами немного улыбаются даже", - написал Андрей в своем telegram-канале.

"Может я был первым попавшимся молодым человеком, который в их глазах сошёл бы за наркопотребителя или легкую наживу для взятки. Кажется помогло, что я сразу (не очень героически, а скорее нервозно и в легкой панике) начал твердить, что они нарушают закон и при первой возможности связался с юристом — а он звонил в участок и спрашивал. Но тут только гадать можно", - прокомментировал журналист свое задержание каналу Readovka.

В итоге Каганских отпустили, составив на него лишь протокол о нарушении режима самоизоляции.