Аксёнов назвал керченскую профсоюзную организацию медиков сепаратистами и провокаторами

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11 мая 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Глава Крыма назвал людей, записавших видеообращение о невыплате надбавок за работу с ковидбольными, провокаторами.

Скандал случился в Керчи накануне 9 мая. Группа работников Скорой записала видеообращение, в котором заявила, что выплаты за работу с больными коронавирусом производятся не в должной мере. На «разбор полетов» 10 мая был отправлен министр здравоохранения Крыма.

Видимо на основе полученной информации, 11 мая Сергей АКСЕНОВ заявил, что «надо упорядочить ситуацию, связанную с профсоюзной организацией внутри». АКСЕНОВ заявил, что керченская профсоюзная организация медиков «как сепаратисты себя ведет» и уточнил, что сделал вывод «это я со слов сотрудников говорю».

«Зачем нам столько организаций профсоюзных? Для чего мы эти все создаем структуры?», - спрашивал АКСЕНОВ членов штаба, но никто ему не ответил, что профсоюзы – это общественная организация и по природе своей не могут быть созданы властями, так как тогда теряют свой смысл независимой защиты граждан по профессиональной принадлежности.

Тема керченского видео стала едва ли не лейтмотивом заседания антиковидного штаба 11 мая – Сергей АКСЕНОВ постоянно к ней возвращался. Он даже рассказал, что кто-то, имя кого он не назвал, звонил ему поздно вечером накануне и сообщил, что заговорщики хотели подставить таким образом главного врача, создав ажиотаж вокруг не существующей проблемы. «Такой ситуации как в Керчи быть не должно» - распорядился глава Крыма, имея в виду при этом не соблюдение выплат, а деятельность профсоюзной организации. «Это провокаторы», - сказал он.