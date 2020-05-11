Алексей Текслер продлил режим самоизоляции в Челябинской области

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11 мая 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Глава региона заявил, что ограничения сохраняются до 31 мая включительно.

Это решение губернатор объяснил ростом заражений коронавирусом. Напомним. За последние сутки выявлено 94 новых случая заболеванийкоронавирусом. Лечение проходят 910 южноуральцев, 12 человек скончались, 300 человек выздоровели.

Губернатор отметил, что есть три четких критерия выхода из режима ограничений. Это коэффициент распространения — данные по числу заболевших за последние 8 дней. Чтобы ослабить режим, число заболевших за последние четыре дня должно быть меньше числа заболевших за предыдущий аналогичный период. Второй критерий — наличие свободных коек для больных, не менее 50%. В Челябинской области этот показатель соответствует норме. Третий критерий — охват тестирования на коронавирус. В области проводится большое количество тестов — более 70 на 100 тысяч населения. Этот показатель растет.

Алексей Текслер подчеркнул, что уже в конце этой недели будет рассматриваться вопрос о смягчении режима.

«Все зависит от динамики заболеваемости ближайшие дни», - сказал губернатор.

Сегодня, 11 мая, глава государства Владимир Путин объявил о завершении официальных выходных, однако решения о снятии или продление режима повышенной готовности принимают губернаторы.

«Губернатором Алексеем Текслером принято непростое, но единственно верное решение, — отметил Олег Екимов, председатель профсоюзов Челябинской области. — Мы все должны понимать, что речь идет не о мифической угрозе. А о совершенной конкретной, опасной болезни, которая уже унесла почти 300 тысяч жизней по всему миру. От коронавируса скончалось около 2 тысяч россиян. Зафиксированы несколько смертей и в Челябинской области. В последние дни прирост заболевших составил 7-8% — это выше, чем в среднем по стране. Сейчас важно сохранить настороженность, максимальную изоляцию и сдержать распространение заразы».