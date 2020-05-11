Путин пообещал разовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет

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11 мая 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

семья, фото: pexels.com

Президент РФ Владимир Путин 11 мая на совещании заявил, что гражданам в период распространения коронавирусной инфекции необходимо оказать прямую помощь. Так глава государства пообещал в рамках дополнительных мер поддержки россиян разовые выплаты на каждого ребенка.

Эти выплаты составят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.

Также Путин сказал, что нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне, сразу за полгода. Соответствующее решение принято.

Он объяснил, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплаты на детей с трех до семи лет включительно. Сделать это можно будет с 1 июня, а не с 1 июля, как было запланировано ранее. Он подчеркнул, что такие выплаты начисляются с начала текущего года. "Семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года", - пояснил Путин.

Президент заключил, что дополнительную поддержку в связи с распространением коронавируса получат 27 миллионов детей-россиян - от младенцев до школьников.