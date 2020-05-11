Более 20 сотрудников дома-интерната в Смоленской области заразились коронавирусом

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11 мая 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rabochy-put.ru

Врачи. Фото: Pixabay

В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

По результатам обследования, положительные результаты обнаружены у 120 человек, среди которых - 22 сотрудника, 94 проживающих в интернате и несколько волонтеров.

По данным областной администрации, в настоящее время в учреждении продолжают работать 27 человек из числа персонала, они получили отрицательные тесты.

Тем не менее, вводить карантин в Ярцевском районе пока что не собираются. По словам главы района Владимира Макарова, в муниципалитете действуют все ограничительные меры. Кроме того, большинство заразившихся (122 из 135) находятся именно в доме-интернате, который на сегодняшний день полностью изолирован.

Ранее сообщалось, что в саратовском интернате зарегистрировали 14 новых случаев заражения COVID-19.