«А еще и штраф введите», Свердловский губернатор попросил женщин не беременеть во время пандемии коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил женщин не беременеть во время пандемии коронавируса. В Сети смеются, рассуждая, какие штрафные санкции введет чиновник, если его специфическая просьба все же будет нарушена.
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«Ну это нормально для власти - желательно не беременеть, не есть и не дышать без разрешения», «А те , кто забеременел, пусть разбеременеваются обратно!!!», «Можно ещё штрафовать родственников покойника! Ишь чё...умирать в период пандемии...придумали!!!», - комментируют новость пользователи Рунета.