«А еще и штраф введите», Свердловский губернатор попросил женщин не беременеть во время пандемии коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил женщин не беременеть во время пандемии коронавируса. В Сети смеются, рассуждая, какие штрафные санкции введет чиновник, если его специфическая просьба все же будет нарушена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Справедливость (@_.spravedlivost._) 10 Май 2020 в 9:59 PDT

«Ну это нормально для власти - желательно не беременеть, не есть и не дышать без разрешения», «А те , кто забеременел, пусть разбеременеваются обратно!!!», «Можно ещё штрафовать родственников покойника! Ишь чё...умирать в период пандемии...придумали!!!», - комментируют новость пользователи Рунета.