Путин поручил правительству и МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке для больных COVID

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11 мая 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Стройка, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и МЧС развернуть полевой госпиталь в селе Белокаменка Мурманской области для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Согласно поручению главы государства, госпиталь с необходимым количеством коек будет развернут за счет средств федерального бюджета.

Ответственными за реализацию поручения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Глава правительства и главный российский спасатель должны предоставить соответствующий доклад до 20 мая.

По данным оперативного штаба Мурманской области, в Белокаменке - главный очаг заражения в регионе. Там заражены 2 045 человек, в том числе работники компании «Велесстрой». За последние сутки коронавирус в селе выявили у 37 человек.

Всего в Мурманской области инфекцию выявили у 2 416 человек. 291 пациент выздоровел. Пять человек умерли.

В Белокаменке подрядчик НОВАТЭКа, компания «Велесстрой», строил верфь для крупнотоннажных морских сооружений. С 22 апреля работы пристановлены из-за заражения коронавирусом рабочих.

По данным НОВАТЭКа, на строительной площадке работает около 11 тысяч работников из 20 подрядных организаций. Положительные тесты на COVID-19 были выявлены у сотрудников компании «Велесстрой».