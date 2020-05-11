После событий, связанных с «разоблачением» Билла Гейтса, слово «чипирование» приобрело нарицательный характер.

Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» поделился мнением, что американский предприниматель и известнейший миллиардер собирается насильно чипировать людей для сокращения населения. Конечно, вряд ли один из основателей компании Microsoft решил заняться проблемой перенаселения, имплантируя в людей специальные чипы, с помощью которых ими можно управлять. Пока все это выглядит как очередная конспирологическая теория заговора, не имеющая ничего общего с реальностью. Кроме, разве что самого процесса «чипирования».

Никита Михалков

В реальности синтез человека и современных цифровых технологий – один из главных трендов ближайшего будущего. Это, правда, не значит, что в течение следующих пяти лет население Земли будет поголовно чипировано. Просто те преимущества, которые дарят новые технологические разработки, способны перевернуть многие сферы жизни общества: от медицины до бизнеса. Правда вместе с пользой всегда рука об руку идёт и вред. Многие уже сегодня сомневаются в безопасности цифровых имплантов, и эти опасения не лишены оснований.

«Интернет вещей» и «интернет тел»

Существует концепция, приверженцы которой уверены в том, что в будущем у цифровой техники появится своя собственная среда обитания, нечто вроде общего сознания. Этим сознанием или средой должен стать интернет, к которому в скором времени будут подключены все окружающие человека предметы. Тенденцию можно проследить и сейчас: доступ к интернету есть уже у таких бытовых предметов, как микроволновая печь или пылесос. На первый взгляд кажется, что это абсолютно бесполезная функция, однако существуют фанаты smart-техники. Они получают удовольствие только от осознания того, что их «умный» кондиционер самостоятельно может решить, когда ему следует освежить помещение.

Эта концепция получила название «интернета вещей» (Internet of Things), а основной её идеей является тот факт, что в скором времени техника сможет обходиться без человека. Это не удивительно, ведь ряд простых решений окружающие нас предметы могут принимать без участия владельца уже сегодня. Однако в этой концепции есть следующая ступень, которая носит название «интернета тел» (Internet of Bodies). Согласно ей, к сети в в будущем будут подключены и люди при помощи различных цифровых приспособлений, встроенных в их тела. И, как бы странно это не звучало, процесс подключения уже запущен.

«умные» чётки

Концепция IoB имеет три направления: «внешнее», «внутреннее» и «встроенное». Первое – самое безобидное, и оно уже не является для потребителей чем-то новым. Речь здесь идёт о фитнес-браслетах или smart-часах, которые могут отслеживать внешние признаки состояния здоровья человека, например, его пульс, и передавать их в сеть. К таким гаджетам можно даже отнести «умные чётки», разработанные компанией Acer специально для Ватикана. Изобретение помогает пользователю в чтении молитв, подключаясь к приложению Click to Pray.

В целом, нужно сказать, что «внешнее» подключение человека к сети отличается тем, что для этого не проводится никаких хирургических операций. Пользователь просто покупает «умный» гаджет, который имеет доступ и к сети, и к данным о процессах жизнедеятельности внутри владельца.

Следующий метод подключения – «внутренний». К нему можно, например, отнести различные цифровые таблетки, которые человек проглатывает. Попадая в организм, они считывают данные о состоянии здоровья человека и передают их через сеть врачам, которые уже принимают решение о том, как поступить с пациентом.

«Встроенный» метод отличается тем, что человек и гаджет «сливаются воедино». Такими цифровыми разработками могут быть различные бионические протезы, специальные медицинские приспособления или, наконец, микрочипы. Например, в скором времени может получить широкое распространение новое медицинское изобретение, инсулиновая помпа. Она автоматически отмеряет уровень сахара в крови человека и, если это необходимо, вводит инсулин. Другим изобретением можно считать встроенный в организм владельца умный дефибриллятор, который в случае опасности сможет спасти его от смерти.

бионический протез

Все эти изобретения должны перевернуть мир медицины. Существует множество болезней, при которых необходимо постоянное, но не значительное вмешательство работников медицины. На помощь здесь придут технологии IoB, которые смогут заменить врачей и помочь пациентам. Если говорить о встраивании чипов, то здесь речь идёт, в первую очередь, о новых удобствах, которые может предоставить технология. Маленький чип может заменить человеку одновременно и электронный пропуск, и банковскую карту, и проездной, и даже ключи от дома.

Однако во всем этом таится скрытая опасность для человека: угроза для жизни и её конфиденциальности. Все эти встроенные технологии напрямую подключены к сети, а значит есть вероятности того, что их могут взломать недоброжелатели. В лучшем случае, это обернётся утечкой личных данных человека, которые в том числе касаются и состояния его здоровья. В худшем, это может стоить ему жизни, ведь с помощью, например, «умного» дефибриллятора, встроенного в тело человека, можно совершить убийство. Более того, человек не сможет в полной мере контролировать своё тело, так как встроенные гаджеты будут отчасти самостоятельно существовать, руководствуясь своим собственным алгоритмом. Наконец, большинство разработок – это только прототипы, а значит ещё не изучено до конца, чем может обернуться поломка такого гаджета внутри человека.

Правда беспокоиться сейчас не стоит. Пока что большая часть разработок – это действительно лишь прототипы, а значит до начала их активного применения должно пройти еще много лет. Несмотря на актуальность концепции «интернета тел», массовая реализация любых проектов, связанных с ней, произойдёт ещё не скоро. До этого должно, как минимум, появиться соответсвующее законодательство, регулирующие все, что связано с подключением человека к интернету. Поэтому пока что люди, активно внедряющие в свой организм новые цифровые гаджеты, лишь показывают миру, какое технологическое будущее его ждёт.