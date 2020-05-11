Депутат Юрмальской думы поглумился над георгиевской лентой

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11 мая 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Георгиевская лента, фото: соцсети

Георгиевская лента – символ Победы, символ России. Но в Латвии у некоторых откровенных националистов этот символ вызывает ненависть.

История Надежды Петровой облетела все социальные сети.

«Вчера, в день Великой Победы, мы с семьей отправились пообедать в Юрмальский ресторан «Kurins» («Куриньш», который находится в Каугури на берегу моря. Так агрессивный хозяин ресторана, кстати, депутат Юрмальской думы Арнис Абелитис, потребовал снять с нас георгиевские ленты. Или "пошли вон из моего ресторана". Мы, конечно, снимать не стали, развернулись и ушли!!! Омерзительное чувство было, не передать!!! В жизни нашей ноги больше в этом фашистском месте не будет! Кстати, мы зашли со стороны моря, выходили в сторону улицы, так там на камнях вдоль столов красовалась, среди маленьких латышских символов, огромная фашистская символика!!!! Не написать об этом я не смогла»

Что скажут по этому поводу официальные власти Латвии?

Фашизм «возраждается»????