Расовая политика министра обороны Латвии

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11 мая 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Памятник Освободителям в Риге, фото соцсеи

В социальных сетях среди латвийцев растет недовольство очередным «перлом» министра обороны Латвии. Артис Пабрикс намедни заявил, что, мол, нечего лечить тех людей от коронавируса, которые заразились им у памятника оккупантам. Г-н министр говорил о всех тех, которые пришли 9 мая к памятнику Освободителям, чтобы отдать дань уважения тем, кто победил нацизм.

Данный случай, действительно, вопиющий для Латвии. Страна, которая позиционирует себя как демократическое государство, увы, опозорилась очередной раз. И в такое состояние ее с неуклонным упорством толкает министр обороны Латвии. Своими высказываниями.

«К почитателям тоталитаризма вирус не пристает, а если же все же пристает, быть может, пусть они не просят у страны оплачивать их лечение, а сами покрывают лечение», - заявил г-н Пабрикс.

Тут уже не до смеха. Данную позицию, пусть и в социальных сетях, но высказало государственное лицо. Министр он и в соцсетях министр. Слово не воробей…

А теперь разберемся, люди какой национальности приходили 9 мая к памятнику Освободителям? И за чем приходили?

Разумеется, почтить память тех, кто боролся против нацизма и победил!

К мемориалу шли люди разных национальностей: русские, евреи, украинцы, латыши, белорусы и т.д.

К памятнику Освободителям пришли официальные лица России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана.

Что же получается? Г-н Пабрикс разделил людей в сложнейшей для страны ситуации на тех, кого государство должно лечить и на тех, кто не имеет право просить медицинскую помощь, если заболеет коронавирусом, у государства.

Интересная политика г-на Пабрикса. Расовая политика. Почему? А совсем не так уж и сложно догадаться, что к памятнику Освободителям приходят те, кто не чтит, как министр обороны, легионеров СС. А это в основном не титульная нация, как некоторые националисты себя называют, а русскоязычные. Понятно в чей огород камень.

Ничего это не напоминает?

А мне эта позиция напоминает «суть нацистского режима»: как Адольф Гитлер планировал создать «расу господ».

По словам историка Константина Залесского, «нацистское государство было изначально построено на основе расовой теории. Раса провозглашалась основой его существования. Население Германии по расовому признаку было разделено на категории».

Гитлер собирался строить «тысячелетний рейх», в основе которого лежала идея о том, что «высшая раса», немецкий народ-господин должен править миром.

Пройдемся по фактам! Г-н Пабрикс на всю Европу заявил, что латышские легионеры СС – герои. И их нужно чтить! А как называть человека, который призывает прославлять солдат СС? Какая у него политика, если он делит людей на тех, кому можно все и на тех, кто не имеет право?

Списать слова г-на Пабрикса на «пьяный бред» или «дурость» - нет! Что же тогда получается? Что глупый человек возглавляет министерство обороны одной из стран Европы?

Очередной раз официальное лицо Латвии плюнуло на лица нацменьшинств. О какой демократии тогда идет речь?

Но я, как житель Латвии (родилась в Риге) хочу встать на сторону адекватных латышей. Поверьте, не так уж и много тех, кто поддерживает г-на Пабрикса. Латыши – трудолюбивый и интеллигентный народ. Среди простого населения крайне редко встречаются националисты: русские, украинцы, китайцы, грузины, евреи живут бок о бок с латышами и чувствуют себя прекрасно.

Если говорить о официальных структурах, например, министерствах, то я, как журналист, не встречала в Латвии ни одно (кроме министерства обороны и лично Артиса Пабрикса), которые бы так неуважительно отнеслись к нацменьшинствам. И пример тому – МИД Латвии. Г-ну Эдгару Ринкевичу с его подчиненными и в голову не придет сказать подобное Пабриксу. Там работают большие молодцы, профессионалы и дипломаты.

Я часто сталкивалась с тем, что некоторые россияне называют латышей фашистами. Понимаю, что из-за таких, как Пабрикс складывается впечатление о стране. Это не так! Совершенно! Министр обороны Латвии – не вся Латвия! Проходящее звено между другими министрами. Кстати, экс-министр обороны Латвии Раймонд Бергманис давал интервью нашему изданию и был очень позитивен. Интервью получилось отличное. Никакого национализма. Просто умный человек. Не стоит по одной «паршивой овце» судить о нации.

Как латвийцы отнеслись к высказыванию г-на Пабрикса? Алла Березовская, публицист: «Есть такая профессия – позорить Латвию. В этом деле пока лидирует ее министр обороны, впрочем, коллеги-соперники то и дело наступают ему на пятки. Но пока пальму первенства все еще у Пабрикса. Он брякнул на весь мир очередную глупость. И это не осталось незамеченным» Виктория: «Позорище века!!! Мне стыдно за таких! Омерзительно!» Иволга: «И что ему будет? Полная безнаказанность!»

Есть такой момент, что г-ну Пабриксу это сойдет с рук. В Латвии. Но тогда страна распишется в собственной несостоятельности и отсутствии того, чем так любит хвалиться – демократией, свободой, правами человека.

Нет, я не думаю, что цивилизованные страны «простят» Пабриксу прославление легионеров СС и деление людей. Слишком большая шумиха поднялась!