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Водители скорой помощи из Челябинска пожаловались на отсутствие обещанных надбавок. Прокуратура проводит проверку

, 13:48 [ «Аргументы Недели», ] Источник: КоммерсантЪ

Водители скорой помощи из Челябинска пожаловались на отсутствие обещанных надбавок. Прокуратура проводит проверку
Pixabay

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по коллективному заявлению водителей скорой помощи, которые сообщили, что работодатель не в полной мере выплачивает им положенные надбавки за работу с больными коронавирусом. 

Также водители утверждают, что руководство не обеспечивает их эффективными средствами индивидуальной защиты. Жалобы направлены в Генпрокуратуру и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Если на обращение не будет реакции властей или надзорных ведомств, протестующие обещают отказаться возить пациентов с COVID-19. 

Прокуратура уже начала проверку. Об этом говорится на сайте ведомства. «Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при начислении стимулирующих выплат водителям скорой медицинской помощи в г. Челябинске, а также о недостаточном обеспечении их средствами индивидуальной защиты. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий руководства медицинского учреждения при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также проверит обеспеченность средствами индивидуальной защиты. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении. 

Представитель инициативной группы Валерий Филипп отметил, что винит не руководство, а руководящие органы: «Я не могу сказать, что это наш директор виноват. Он мужик хороший. Это горздрав не выделяет финансирование, мы ему подчиняемся напрямую. У нас зарплата не менялась уже лет десять. По приказу нам добавляют 4%, зато убирают премиальные до 75%. Никаких очков не дают. На нас один халат, который тоже ничего не дает. Выдают одноразовые короткие бахилы, когда врачам дают бахилы до самых бедер. А я напрямую контактирую с пациентом, мне надо его погрузить, разместить. Да и салон негерметичный, мы дышим одним воздухом», – заявил Филипп. 

В пресс-службе администрации Челябинска отметили, что надбавки за перевозку больных с COVID-19 бригадам скорой помощи в регионе начисляют с 1 апреля, деньги сотрудники должны получить в начале мая. При этом сумма выплат зависит от того, когда человек в первый раз контактировал с носителем инфекции.

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