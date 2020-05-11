Водители скорой помощи из Челябинска пожаловались на отсутствие обещанных надбавок. Прокуратура проводит проверку

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11 мая 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: КоммерсантЪ

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Прокуратура Челябинской области проводит проверку по коллективному заявлению водителей скорой помощи, которые сообщили, что работодатель не в полной мере выплачивает им положенные надбавки за работу с больными коронавирусом.

Также водители утверждают, что руководство не обеспечивает их эффективными средствами индивидуальной защиты. Жалобы направлены в Генпрокуратуру и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Если на обращение не будет реакции властей или надзорных ведомств, протестующие обещают отказаться возить пациентов с COVID-19.

Прокуратура уже начала проверку. Об этом говорится на сайте ведомства. «Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при начислении стимулирующих выплат водителям скорой медицинской помощи в г. Челябинске, а также о недостаточном обеспечении их средствами индивидуальной защиты. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий руководства медицинского учреждения при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также проверит обеспеченность средствами индивидуальной защиты. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

Представитель инициативной группы Валерий Филипп отметил, что винит не руководство, а руководящие органы: «Я не могу сказать, что это наш директор виноват. Он мужик хороший. Это горздрав не выделяет финансирование, мы ему подчиняемся напрямую. У нас зарплата не менялась уже лет десять. По приказу нам добавляют 4%, зато убирают премиальные до 75%. Никаких очков не дают. На нас один халат, который тоже ничего не дает. Выдают одноразовые короткие бахилы, когда врачам дают бахилы до самых бедер. А я напрямую контактирую с пациентом, мне надо его погрузить, разместить. Да и салон негерметичный, мы дышим одним воздухом», – заявил Филипп.

В пресс-службе администрации Челябинска отметили, что надбавки за перевозку больных с COVID-19 бригадам скорой помощи в регионе начисляют с 1 апреля, деньги сотрудники должны получить в начале мая. При этом сумма выплат зависит от того, когда человек в первый раз контактировал с носителем инфекции.