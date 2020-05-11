Обращение Путина о поддержке россиян в условиях пандемии коронавируса COVID-19

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11 мая 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, Alexei Druzhinin/Kremlin Pool / globallookpress.com

Владимир Путин выступит сегодня, 11 мая, с новым обращением к гражданам Российской Федерации. Согласно информации, распространенной пресс-службой Кремля, глава государства расскажет о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и новых мерах поддержки россиян.

Ранее в понедельник появились официальные данные, согласно которым за минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 11 656 случаев коронавируса. Общее число зараженных в стране в настоящий момент превышает 221 тысячу человек. По количеству инфицированных Россия находится на третьем месте в мире.