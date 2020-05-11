Власти нескольких стран обвиняют Китай в посягательстве на свои территории

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11 мая 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайского моря, фото соцсети

Министерство иностранных дел Японии выразило ноту протеста Китаю. Причиной этого стало появление кораблей береговой охраны КНР в районе спорных островов Восточно-Китайского моря.

8 мая два корабля береговой охраны КНР преследовали шхуну с японскими рыбаками. Нападения со стороны китайцев не было, никто из трех японских членов экипажа судна не пострадал.

«Острова Сенкаку являются территорией Японии, поэтому мы считаем недопустимым вторжение в наши территориальные воды, нарушающее суверенитет страны», - заявил японский МИД.

В последнее время обострились споры между Китаем и его соседями вокруг принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Так, 3 апреля береговой охраной КНР в районе островов Cпратли было потоплено вьетнамское рыболовное судно. Обошлось без жертв. КНР квалифицировал действия рыбаков как браконьерство в китайских территориальных водах, Вьетнам, в свою очередь, выразил протест, указав, что эта территория - исключительная экономическая зона страны. Недовольны действиями китайских моряков власти Малайзии и Филиппин.

«Пекин использует тот факт, что его соперники из Юго-Восточной Азии изо всех сил пытаются сдержать пандемию и ее экономические последствия, надеясь, что они либо не отреагируют на шаги Китая по дальнейшей консолидации своих завоеваний в Южно-Китайском море, либо сделают это не оптимально», - приводит издание Nikkei Asian Review мнение эксперта сингапурского Института оборонных и стратегических исследований Коллина Коха.

Подобное заявление недавно было сделано и госсекретарем США Майклом Помпео. Известно, что воды Южно-Китайского моря патрулируют американские и австралийские корабли.