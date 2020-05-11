Депутат Мосгордумы объяснила необходимость введения в столице масочного режима

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11 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Московской городской думы Мария Киселёва, фото соцсети

Депутат Московской городской думы Мария Киселёва прокомментировала введение в столице с 12 мая масочного и перчаточного режима.

По словам Киселёвой, с 12 мая большое количество москвичей вернётся на свои рабочие места, и чтобы это не привело к резкому росту заболеваний, гражданам необходимо обязательно носить маски и перчатки в общественных местах.

Дефицита масок в России на сегодняшний день нет, их можно сприобрести в магазинах и аптеках. Тем не менее, отметила Киселёва, большое количество людей пока ходят без масок и тем самым подвергают опасности и себя, и других.

В Москве с 12 мая ношение масок, а вместе с ними и перчаток из рекомендательной меры станет обязательной.

Мария Киселёва напомнила, что за несоблюдение масочного режима предусмотрены штрафы: за нахождение без маски в общественных местах - 4 000 рублей, в общественном транспорте – 5 000 рублей.