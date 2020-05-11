В Тульской области разрешили гулять в парках и открыли магазины одежды

Власти Тульской области разрешили местным жителям гулять в парках и заниматься спортом на улице. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.
В документ говорится, что прогулки разрешены в двух парках региона - Баташевском саду и Березовой роще. При этом находиться на улице можно по двое, не считая несовершеннолетних детей, в респираторах или масках с соблюдением дистанции.
Кроме того, разрешена работа плавательных бассейнов и объектов розничной торговли, площадь которых не превышает 200 кв. метров, а также оборудован отдельный вход.
Однако, несмотря на постепенное снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса, самоизоляция для граждан старше 65 лет и режим повышенной готовности в регионе продлены до 31 мая.
За минувшие сутки в Тульской области выявлено 86 случаев заражения. Всего в регионе - 1881.