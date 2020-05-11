В Тульской области разрешили гулять в парках и открыли магазины одежды

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11 мая 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новости Тулы

фото: pixabay.com

Власти Тульской области разрешили местным жителям гулять в парках и заниматься спортом на улице. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

В документ говорится, что прогулки разрешены в двух парках региона - Баташевском саду и Березовой роще. При этом находиться на улице можно по двое, не считая несовершеннолетних детей, в респираторах или масках с соблюдением дистанции.

Кроме того, разрешена работа плавательных бассейнов и объектов розничной торговли, площадь которых не превышает 200 кв. метров, а также оборудован отдельный вход.

Однако, несмотря на постепенное снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса, самоизоляция для граждан старше 65 лет и режим повышенной готовности в регионе продлены до 31 мая.

За минувшие сутки в Тульской области выявлено 86 случаев заражения. Всего в регионе - 1881.