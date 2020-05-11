Более ста беременных и родильниц с коронавирусом находятся в Филатовской больнице

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11 мая 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко сообщил о лечении более 870 пациентов с коронавирусной инфекцией, среди них беременные и родившие женщины. Об этом стало известно в понедельник, 11 мая.

«Всего на лечении: 1343. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1287. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 878. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 108», – пояснил он.

Вечорко отметил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 149 пациентов, из них 58 - подключены к аппаратам ИВЛ. По его словам, за минувшие сутки выписано 129 человек, поступило – 124.

Напомним, что за сутки в России выявлено 11 656 случаев заболевания, из них 6169 - в Москве.