Число зараженных COVID-19 в Крыму превысило двести человек

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, Крым, pixabay.com

На территории Крыма количество зараженных коронавирусом нового типа превысило 200 человек. Соответствующую информацию утром в понедельник, 11 мая, предоставил глава региона Сергей Аксенов. За прошедшие сутки на полуострове выявили 9 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных достигло к настоящему моменту 202. Все инфицированные были доставлены в инфекционный стационар. Выздоровели в общей сложности 64 пациента.

Сроки самоизоляции для жителей Крыма ранее были продлены до 11 мая. Сергей Аксенов также обязал всех прибывающих на территорию полуострова с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться в обсерваторе на карантине в течение двух недель.

