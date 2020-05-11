Минздрав Челябинской области сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом

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11 мая 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По данным на 11 мая, в регионе выявлено 94 новых случая заражения, общее количество заболевших с начала пандемии — 1232.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, 301 человек выздоровел, проходят лечение от коронавируса 910 южноуральцев, 12 человек умерли, из них 8 от основного заболевания (коронавирус был сопутствующим).

Больше всех случаев заболевания за все время было зарегистрировано в Златоусте — 311 случаев, Челябинске — 299 случаев, Магнитогорске — 282 случая.

Напоминаем, что с 12 мая в Челябинской области начнет действовать обязательный масочный режим, сейчас он носит рекомендательный характер.