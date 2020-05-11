Путин сегодня проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней из-за COVID

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11 мая 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание на котором предстоит обсудить возможность продления нерабочих дней после 12 мая.

10 мая на вопрос, надо ли ожидать новое решение главы государства по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о предстоящем совещании 11 мая, на котором будут решаться эти вопросы.

Путин объявлял неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей, чтобы предотвратить распространение нового вируса. После этого нерабочий период был продлен до 30 апреля, затем — до 11 мая.

Президент проводит совещания с правительством дистанционно.

Официальный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России ежедневно сообщает данные о заболеваемости. По данным на утро 10 мая, в России зарегистрированы 209 688 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.