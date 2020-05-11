Российские олигархи из списка Forbes сбежали из России. Они самоизолировались от пандемии коронавируса за границей

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11 мая 2020, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

Российские олигархи из списка Forbes самоизолировались от пандемии коронавируса в Европе, о чем свидетельствуют сведения перелетов частных самолетов миллиардеров. Большинство из них в Швейцарии.

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов. «Я использовал треккинговые сервисы, которые анализируют перемещение частных самолетов, имея представление о том, кому из участников списка Forbes принадлежит тот или иной самолет. Проанализировав эти данные, я увидел, что значительное количество из олигархов самоизолировались в Швейцарии», — заявил он.

Всего Forbes насчитал 28 членов рейтинга 200 богатейших предпринимателей «переживающих» коронавирус за пределами российской системы здравоохранения.

«И олигархи, и ведущие топ-менеджеры крупных компаний покинули страну еще в марте. Свои семьи они вывезли в Альпы, на Карибы. Говорят, Дерипаска уехал в Сибирь, а Абрамович на яхте . Шуманов пишет, что за рубежом Дмитрий Рыболовлев, Владимир Евтушенков, Андрей Гурьев, Галицкий и Потанин. Многие предпочли уединиться на Карибских островах, в Германии, США, Объединенных Арабских Эмиратах», - пишет политический telegram-канал «Незыгарь».

«Поправим «Незыгаря» немного: Потанин тут, закрылся в своём подмосковном посёлке «Лужки», сидит в самоизоляции. Прохоров остался в Куршевеле, скоро собирается назад - лекции читать, поскольку назначен деканом Финансового университета при Правительстве РФ. Остальные да – уехали», - подтверждает информацию и канал «Совинформбюро».