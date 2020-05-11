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На Ставрополье житель деревни кинул в соседей гранату. 11 человек пострадали

, 06:26 [ «Аргументы Недели» ]

На Ставрополье житель деревни кинул в соседей гранату. 11 человек пострадали

На карантине нервы у многих натянуты как струна. На Ставрополье в поселке Приэтокский мужчина кинул гранату во двор соседям, которые слишком шумно отмечали день рождения.

Марина Сашкова, местная учительница, отмечала свои 55 и не догадалась позвать соседа. Шумнаая компания ее раздражала и мешала спать. То ли  озверев от буйного праздника соседей, то ли от обиды, что его не пригласили на всеобщее веселье, но терпение лопнуло, он не выдержал — и швырнул гранату прямо через забор.

11 человек госпитализировали,3 находятся в тяжелом состоянии, но, к счастью, никто не погиб, сообщает канал "Mash".

БИ

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