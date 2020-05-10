«Немцу надоело, что я плачу, и он ударил кулаком по лицу»

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10 мая 2020, 23:09 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Валентина Григорьевна Виноградова, фото: соцсети

Девятилетняя Валя на лето приехала к бабушке под Ленинград. В сорок первом… Военные годы под пристальным взглядом врага наполнили детство Валентины Григорьевны Виноградовой страхом и болью. Как выжить ребёнку войны в оккупации, когда жизнь зависит от тех, кого ты ненавидишь больше всего на свете?

К бабушке Валя приехала вместе с мамой и двухгодовалой сестрёнкой. Они жили в одной из восьми квартир большого резного дома на берегу реки, в посёлке Ульяновка. Когда немцы захватили поселение, семью выгнали на кухню, а сами фашисты заняли комнаты. «Мы сразу начали голодать, – вспоминает Валентина Григорьевна. Хорошо, что было лето. Рвали одуванчики, лебеду, крапиву. Природа помогала людям». Семья Вали не держала хозяйства. У кого была своя скотина – всё забрали немцы. Куриц били палками и выворачивали им головы. Про коз сначала говорили «Это Сталина корова!», потом и их съели. Валентина Григорьевна вспоминает, что на столбах и заборах повсюду висели маленькие открытки с надписью «Адольф Гитлер – освободитель!»...

Чтобы добраться до Ленинграда по болотистой местности, немцам нужны были хорошие дороги. Маленькую, худенькую девочку Валю вместе с мамой отправили на лесозаготовки: «За нами смотрели солдаты с овчарками. Собаки были надрессированы нападать на людей. Чуть оступишься, эта овчарка тебя хватает. Люди уже были слабые, отощавшие. Когда падаешь, встать сложно. Сколько так погибло людей, сколько было покусано… Я люблю животных: кошек, собак особенно. Они умные, не предадут хозяина. Но вот овчарок – ненавижу!».

Осенью пошли дожди, потом наступили холода. Есть было нечего. Иногда немцы давали по 200 граммов хлеба. Снаружи хлеб был белый и красивый, но сделан из опилок. У Вали сильно заболели зубы, и она часто плакала от этого.

«Однажды немцу, видимо, надоело, что я плачу. Он подошел и ударил меня кулаком по лицу. Изо рта, носа, ушей кровь полилась ручьём. С тех пор я слышу только одним ухом, на втором 100% глухота. Уже после войны врачи не могли ничего сделать – внутри всё перебито. Зубы продолжали выпадать. К 30-ти годам я осталась полностью без зубов».

Зимой еды совсем не стало. Маленькая сестрёнка Вали не понимала, почему ей не дают хлеба. Когда немцы в соседней комнате готовили еду, она брала свою тарелочку и шла к ним. Чаще всего её выгоняли. Девочка со слезами и пустой тарелкой возвращалась обратно.

«Как выжили – не знаю! И не могу знать, – со слезами вспоминает Валентина Григорьевна. – Была зима. Немцы погнали нас до какого-то пункта. Снова с овчарками. Я шла сама. Тонечку, сестричку мою, мама несла на руках. Она всё время плакала и просила: «Мама – хлеба, мама – хлеба!» Если бы вы видели, сколько бывает вшей! Они по ней, как по дороге, ручьями ползали. А она всё хлеба просила. Голосок становился тише и тише… Животик вздулся, и она умерла. Её бросили прямо в снег. Тогда никто никого не хоронил, никто ни по кому не плакал. Зато сейчас я всегда по ней плачу. Как увижу ребёнка такого возраста, так в слёзы».

В вагонах для телят семью Вали привезли на приёмный пункт в Эстонию. Там всех людей разделили: рабочая сила отправилась в Германию, иждивенцы – в Латвию. Валя с мамой и бабушкой стали рабами на скотном дворе латышей.

«У них было 14 коров и 1 бык. Кормили нас чуть лучше, чем скотину. Ночевали мы вместе со скотом. Помню очень много крыс. По ночам был дикий ужас: они пищали и визжали», – вспоминает Валентина Григорьевна.

Так прошло несколько лет. Однажды хозяин, у которого жила семья девочки, сказал собираться. Он отвёз пленниц на пункт, с которого когда-то забирал. Там оказалось много русских и белорусов. Вокруг постоянно слышались бомбёжки. «Одной ночью не стало немцев. За день до этого фашисты почему-то рвали свои флаги. От красной ткани они отрывали белые круги со свастикой и складывали отдельно. Бабушке удалось украсть один флаг. Из него она смастерила мне платье. С убитого немца она сняла жилетку, а на скотном дворе для раненых лошадей нашла мне резиновые сапоги 42-го размера. Правда, у меня размер ножки даже сейчас 32… Вот такая нарядная я встречала наших освободителей. В тот день были слышны бомбёжки. Со временем они становились всё дальше и дальше. Мы увидели, что по дороге едут части. Смотрим, а это наши, русские!».

Освобождённых детей прикрепили к солдатской кухне. Наконец, они наелись. Впервые за несколько лет. Врачи перед каждым обедом просили не кушать много, чтобы не навредить себе. Говорили, что дети уже пережили войну, а теперь могут погибнуть от еды. «А так хотелось набивать животы!», – признаётся Валентина Григорьевна.

Пришло время решать, что делать дальше. Красный Крест предлагал увезти бывших пленников в Швецию. Но плакаты с надписью «Вас ждёт Родина!» затронули сердца истосковавшихся по родным местам людей.

«Мы ненавидели всех этих чужеземцев и, конечно, хотели только домой. Тогда мы ещё не знали, что стали врагами народа, потому что провели войну в плену. Нас посадили в вагоны для телят, дали сухпайки. Солдатики пытались положить нам с собой как можно больше продуктов».

Семью Вали привезли в тот самый посёлок, откуда их забрали немцы. Ульяновка встретила своих жителей разрушенными домами без крыш, дверей и окон. У мамы и бабушки сохранились документы, у Вали не было ничего. Поэтому она не могла получить карточки на продукты. Родные делились с ней своим хлебом. В 46-м году, уже подростком, девочка пошла во второй класс. Была отличницей. Валентина Григорьевна смеется: возможно потому, что за пятёрки в школе давали хлеб с сахаром.

«Сейчас я стараюсь рассказывать молодым ребятам о том, как я жила: как вши заедали нас, как фашисты вдоволь поиздевались над нами, как я стала калекой от немецкого кулака. Я хочу сказать всем – берегите свою страну! Берегите всё, что в ней есть. Это наша Россия-матушка. До сих пор мне не нужно другого места, как бы хорошо там ни было. Только моя родина, только моя страна!».

текст подготовлен по материалам проекта «Бесплатный ремонт».

Еще больше историй ветеранов вы можете прочитать в электронной книге «Диалог поколений», написанной жуналистами «Аргументов недели»:

Прочитать книгу удобнее всего по ссылке http://online.anyflip.com/idql/wwmo/mobile/index.html

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