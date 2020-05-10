Челябинские школьники приняли участие в онлайн-марафоне Победы

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10 мая 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото предоставлено организаторами «Proнас: школьный медиахолдинг»

Необычное мероприятие подготовили будущие журналисты — ученики проекта «Proнас: школьный медиахолдинг».

Проект объединяет молодых людей, увлеченных журналистикой и блогингом. Как сообщает сайт «Полит74», к онлайн-марафону ребята начали готовится заранее, задолго до отмены торжественных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что такой формат пришелся кстати.

Каждый район города подготовил 30-минутный сюжет о праздновании Дня Победы и военно-патриотическом воспитании. Все сюжеты объединили в восьмичасовой марафон. Он стартовал возле памятника Алеше у школы № 1. Прямые включения начались после приветствия директора первой школы Дамира Тимерханова.

По словам организаторов, у каждого видеосюжета была своя изюминка. Например, в Металлургическом районе развивают кадетское движение, а в Ленинском районе в создании видеоролика принимали участие воспитанники детских садов.

Онлайн-марафон можно посмотреть на ютуб-канале и в группе «ВКонтакте» проекта «Proнас: школьный медиахолдинг».