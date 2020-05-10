Евгений Гуринович: «Коронавирус нам открыл глаза на многие вещи»

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10 мая 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Евгений Гуринович, председатель Челябинского регионального отделения «Поисковое движение России». Фото из личного архива

Председатель Челябинского регионального отделения «Поисковое движение России» Евгений Гуринович поделился впечатлениями о работе в период самоизоляции и праздновании Дня Победы.

По словам Евгения Гуриновича, в связи с пандемией коронавируса южноуральским поисковиками приходилось выкручиваться всеми способами, чтобы не приостанавливать работу. Практически все мероприятия пришлось переносить на интернет-платформы.

«Для поисковиков возникла большая проблема, ведь весенние экспедиции перенесли, а ведь мы готовились к ним весь год, — рассказывает Евгений. — До последнего надеялись, что все-таки поедем. Но работы в период режима самоизоляции меньше не стало, наоборот, сделали много из того, что раньше откладывали, например, в плане поиска родственников того или иного солдата. Редактировали электронную Книгу Памяти, проводили много времени в электронных архивах».

Многие совещания сотрудники движения перенесли на различные площадки, оказалось, что на расстоянии тоже можно успешно решать многие вопросы. Обучение студентов и школьников тоже перевели в дистанционный формат.

«Опытные поисковики через интернет обучали ребят, а раньше на это времени не хватало, — говорит Евгений Гуринович. — Стали привлекать специалистов из других регионов. Они рассказывали о своих методиках на примере Челябинской области. говорит привлекать специалистов из других регионов, они на своем примере рассказали о своих методиках именно на примере Челябинской области. Как бойца найти? Как быть, если он числится в воинском захоронении, а в документах его данных нет? Они объясняли, как с этим работать».

Поисковики Челябинской области в апреле-мае этого года проводили множество интернет-конкурсов, не исключено, что этот опыт будут использовать в будущем.

Евгений Гуринович поделился впечатлениями и о праздновании Дня Победы. Он не скрывает сожаления, что Парад Победы перенесли, ведь это больше событие не только для ветеранов, но и для всей страны.

«В последние годы 9 мая я проводил в Москве или Санкт-Петербурге, Парад Победы — это колоссальное событие, я надеюсь, что это он состоится, ведь 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Радует, что про ветеранов не забыли на фоне последних событий. Мне очень понравились концерты, которые проводили во дворах фронтовиков, им было очень приятно. Впечатлил «Бессмертный полк» в формате онлайн. Мы сами к нему подключались — коллеги из Москвы просили помочь. Челябинское региональное отделение «Бессмертного полка» считается одним из лучших в стране. Я смотрел, сколько шел эфир — это просто нескончаемый поток людей, было очень интересно! Вообще, кронавирус открыл нам глаза на многие вещи, которые, оказывается, можно сделать совсем по-другому».