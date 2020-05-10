Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Евгений Гуринович: «Коронавирус нам открыл глаза на многие вещи»

, 22:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Евгений Гуринович: «Коронавирус нам открыл глаза на многие вещи»
Евгений Гуринович, председатель Челябинского регионального отделения «Поисковое движение России». Фото из личного архива

Председатель Челябинского регионального отделения «Поисковое движение России» Евгений Гуринович поделился впечатлениями о работе в период самоизоляции и праздновании Дня Победы.

По словам Евгения Гуриновича, в связи с пандемией коронавируса южноуральским поисковиками приходилось выкручиваться всеми способами, чтобы не приостанавливать работу. Практически все мероприятия пришлось переносить на интернет-платформы.

«Для поисковиков возникла большая проблема, ведь весенние экспедиции перенесли, а ведь мы готовились к ним весь год, — рассказывает Евгений. — До последнего надеялись, что все-таки поедем. Но работы в период режима самоизоляции меньше не стало, наоборот, сделали много из того, что раньше откладывали, например, в плане поиска родственников того или иного солдата. Редактировали электронную Книгу Памяти, проводили много времени в электронных архивах».

Многие совещания сотрудники движения перенесли на различные площадки, оказалось, что на расстоянии тоже можно успешно решать многие вопросы. Обучение студентов и школьников тоже перевели в дистанционный формат.

«Опытные поисковики через интернет обучали ребят, а раньше на это времени не хватало, — говорит Евгений Гуринович. — Стали привлекать специалистов из других регионов. Они рассказывали о своих методиках на примере Челябинской области. говорит привлекать специалистов из других регионов, они на своем примере рассказали о своих методиках именно на примере Челябинской области. Как бойца найти? Как быть, если он числится в воинском захоронении, а в документах его данных нет? Они объясняли, как с этим работать».

Поисковики Челябинской области в апреле-мае этого года проводили множество интернет-конкурсов, не исключено, что этот опыт будут использовать в будущем.

Евгений Гуринович поделился впечатлениями и о праздновании Дня Победы. Он не скрывает сожаления, что Парад Победы перенесли, ведь это больше событие не только для ветеранов, но и для всей страны.

«В последние годы 9 мая я проводил в Москве или Санкт-Петербурге, Парад Победы — это колоссальное событие, я надеюсь, что это он состоится, ведь 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Радует, что про ветеранов не забыли на фоне последних событий. Мне очень понравились концерты, которые проводили во дворах фронтовиков, им было очень приятно. Впечатлил «Бессмертный полк» в формате онлайн. Мы сами к нему подключались — коллеги из Москвы просили помочь. Челябинское региональное отделение «Бессмертного полка» считается одним из лучших в стране. Я смотрел, сколько шел эфир — это просто нескончаемый поток людей, было очень интересно! Вообще, кронавирус открыл нам глаза на многие вещи, которые, оказывается, можно сделать совсем по-другому».

 