Сибирская корона. О ситуации с COVID-19 в восточной части нашей страны

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10 мая 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ещё в начале марта все полагали, что коронавирус минует Россию. Но уже сейчас все надеются хотя бы на незначительный спад.

На территории нашей родины уже больше 200 000 заражённых. Особенно негативной выглядит ситуация в Сибири. Полномочный президента по Сибирскому округу Сергей Меняйло недавно заявил, что пик заболеваемости ещё отсутствует, а значит, в будущем следует ожидать новый прирост инфицированных. Общая численность заболевших только в одной Новосибирской области насчитывает 1100 человек, и 60 из них – это дети. Более 20 пациентов были подключены к аппаратуре ИВЛ. По всей Сибири с каждым днём выявляется всё больше и больше заражённых. Возникла даже угроза вымирания коренных народов. Об этом уже не раз поднимали вопросы аналитики. Но не только это беспокоит сейчас местные власти.

Из-за коронавирусной пандемии, экономического кризиса и отказов в выплатах населению увеличилось число недовольных властью. Ещё больше недовольства появилось ввиду задержаний во время акций памяти Победы, прошедших 9 мая. Люди, вышедшие на улицы для проведения акции, без сомнения нарушили карантин, но некоторые аресты происходили уж слишком жестоко, и большей части населения действия правоохранителей пришлись не по нраву. Благодаря многим ошибкам и непредвиденным ситуациям, доверие к правительству России начало стремительно падать. В особенности этот «упадок» наблюдается в Сибирском регионе. Ситуация сейчас для России крайне сложная, и трудно что-нибудь сказать про ближайшее будущее. Коронавирус бьёт не только по людям и экономике государства, но и по общей политической ситуации.