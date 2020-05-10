Май френдз

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели», Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала RT ] Источник: Telegram

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала RT, фото соцсети

— Вроде бы мы воевали с нацистами во Второй мировой войне, а не в Первой.

— Да? А в Первой с кем?

— Хм? С Мексикой?

— Да! Точно!

Это о многом говорящая сцена из сериала "Friends'"двадцатилетней давности. Там вообще достаточно таких говорящих сцен.

Ужас сегодняшнего заявления Трампа и Белого дома о том, что США и Британия победили нацистов, даже не в том, что они пытаются переписать историю.

А в том, что они правда так думают.

История давно переписана.

Уже поколения американцев не имеют никакого реального представления о Второй Мировой Войне. Как, собственно, и вообще о чем бы то ни было в мировой истории. Кроме бейсбола.

Кто не жил в США, не может до конца понять всю чудовищность бездны американского среднего образования.

Нормальным людям истории о том, что вменяемые взрослые считают Китай и Японию одной страной и не могут на карте мира найти Россию, кажутся тупой пропагандой. И мне бы казались, если бы я не закончила типичную американскую школу.

Где большинство моих СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ одноклассников от меня узнало, что в мире существуют другие алфавиты.

Где несколько ребят, не умственно-отсталых, в 18 лет не могли бегло читать.

Где в 12-м классе на первом уроке истории преподаватель спросил, что произошло в США 4-го июля 1776-го года, — и ответ на этот вопрос во всем классе знала только я, девочка, позавчера прилетевшая из Краснодара.

Где одноклассники всерьез спрашивали меня, есть ли в России собаки, а самый продвинутый учитель, считавшийся таковым, поскольку бывал за границей, был абсолютно убежден, что Сибирь — это название тюрьмы.

Они не знают, что мы победили в войне. Не делают вид, а правда не знают. И Трамп не знает.

Их не учат этому. Потому что ничего, не имеющее отношение к Америке, учить незачем. Да и имеющее отношение — не особенно. Ни один из моих взрослых одноклассников, к примеру, никогда не слышал об О'Генри.

Они не просто не знают, что мы победили в войне — уже почти половина из них вообще не понимает, о чем речь, что за война-то. Мало ли было войн.

По опросу Гэллапа 2004-го года, только 63 процента взрослых американцев на вопрос, с кем воевала Америка во Второй Мировой, могли ответить, что с Германией.

Сейчас, спустя 20 лет, ситуация точно хуже. Кстати, коллектив, а давайте закажем такой свежий опрос в США. Интересно же.

Едем дальше. Все знают, как в Америке относятся к евреям и трагедии еврейского народа? Насколько молодцы-евреи смогли добиться мощного и всеоб'емлющего признания их горя, в первую очередь, в США.

Так вот, согласно прошлогоднему исследованию, 66 процентов американских миллениалов никогда не слышали об Аушвице! Еще 22 процента — о Холокосте.

И это с учетом замечательной, лучшей в мире еврейской медийной мощи, почти всех значительных СМИ, множества музеев, "Списков Шиндлера" вместе с "Жизнь прекрасна" и остальным Голливудом.

В США нет массового празднования Дня Победы. Обычные люди вообще не замечают этот день.

Единственный по-настоящему массовый 'политический' праздник в США — День Независимости, 4-е июля. Но и тут все грустно.

По опросу десятилетней давности, только 80 процентов пожилых людей знали, что вообще отмечается в этот день, и от кого, собственно, независимость-то празднуем; среди людей среднего возраста — 77 процентов, а среди взрослой молодежи — только 67 процентов. Больше тридцати процентов или не знали, от кого независимость, или НАЗЫВАЛИ ДРУГУЮ СТРАНУ!

Сейчас дела точно еще хуже.

А это, май френдз, главный день их, американской, истории. Который празднуют с фейерверками, барбекю и гуляньями в каждом доме каждый год. Как у нас 9-е мая.

Но не надо злорадствовать. Мы, сограждане, движемся туда же. Семимильными шагами.

Наших детей уже сейчас обучает не школа, не университет, а, в лучшем случае, википедия. Принадлежащая, разумеется, американскому НКО.

Грядущий результат такого образования смотри выше.

Источник https://t.me/margaritasimonyan/6016