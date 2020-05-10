Треть населения Земли к 2070 году может оказаться в условиях невыносимой жары

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10 мая 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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В исследовании «Будущее климатической ниши человека», опубликованном в журнале «Доклады Национальной академии наук» США, утверждается, что всего через 50 лет до 3,5 миллиардов человек будут жить в районах, где среднегодовая температура воздуха не опустится ниже +29°C.

Авторы научного труда - специалисты в области климатологии, экологии и археологии Нанкинского (Китай), Эксетерского (Великобритания), Вагенингенского (Нидерланды) университетов, а также университетов Орхуса (Дания) и штата Вашингтон (США) считают, что последствия быстрых климатических изменений, которые могут произойти за очень небольшой промежуток времени, будут катастрофическими.

Проанализировав данные о расселении человека на планете за последние 6 тысяч лет, ученые установили, что все это время люди предпочитали районы со среднегодовой температурой в пределах 11–15°C. Наиболее обширная хозяйственная деятельность до сих пор ведется именно в умеренной зоне. По прогнозам специалистов, через 50 лет невыносимые для человека температурные условия будут на значительной части территории Африки, в Индии, Южной Азии, на севере Австралии, в Южной Америке и на Ближнем Востоке.

«Каждый прибавляющийся градус вытесняет около миллиарда людей за пределы комфортной климатической ниши. Поэтому, сдерживая потепление, мы можем защитить огромное число людей от тяжелейших перемен в жизни»,- считает климатолог Тимоти Лентон из Эксетерского университета.

Авторы исследования подчеркивают, что борьба с глобальным потеплением позволит сохранить обширные территории с комфортным температурным режимом для миллиардов людей.