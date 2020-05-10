Соловьев оценил внешнее сходство Соболь и Собчак: «Реально похожи... Тень, знай свое место»

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10 мая 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Соболь и Собчак, фото из соцсети

Телеведущий Владимир Соловьев оценил внешнее сходство Ксении Собчак и Любови Соболь, которые проводят дебаты. «Реально похожи. Соболь встречается со своим кумиром? Косплеила, косплеила и до косплеилась. Тень, знай свое место», - написал Соловьев в своем Telegram.

Поразительное внешнее сходство Собчак и Соболь было замечено ранее многими. Собчак и Соболь дебатируют по поводу меры поддержки россиян в период ограничительных мер, введенных из -за коронавируса, когда многие россияне оказались без работы.

Соболь стала известна общественности после многочисленных задержаний и голодовки летом 2019 года.Также она выступала представителем Алексея Навального.

Телеведущий Евгений Попов заявил перед дебатами, что он «готов смотреть дебаты Собчак и Соболь только если они пройдут на ринге, в пене, а дуэлянток вооружат подушками». Коллега Соловьева и Попова Собчак заявила в ходе дебатов, что согласилась работать на Первом канале на своих условиях, но призналась, что там есть ограничения.