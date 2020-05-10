Как в продуктовых наборах для московских школьников оказались черви

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10 мая 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Недавно в консервных банках «Скумбрии дальневосточной», поставляемых в составе продуктовых наборов в образовательные учреждения столицы, были обнаружены черви. Выяснилось, что поставками продуктов в школы занимались компании, входящие в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения.

По данным системы госзакупок, в течение года учебные заведения, упомянутые в связи с паразитами, получали питание от выбранных год назад поставщиков. Режим самоизоляции в Москве начался в середине марта, обязательства компаний должны были действовать еще три с половиной месяца (до 30 июня), но школы закрылись на карантин, и кормить в столовых стало некого. Теперь кто-то должен был обеспечить детей питанием в другом формате - продуктовыми наборами.

«Школы самостоятельно заключают договоры на оказание услуг по организации питания и обеспечению питьевого режима, - рассказали в Департаменте образования Москвы. - Действующие договоры не предусматривают поставку продуктовых наборов взамен горячего питания. Продуктовые наборы поставляют в рамках контрактов, которые заключает школа с поставщиком в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Но ни у одной из перечисленных школ, по информации в системе госзаказа, отдельных контрактов на закупку продуктовых наборов в марте-апреле нет. Кто же тогда снабжал их сухими пайками?

«Поставщиком продовольственных наборов в школах №№ 1206, 1161 и 626 выступает ООО «Экосреда», - сообщили в Департаменте образования (на момент запроса, информации об остальных получателях червивой скумбрии не было).

По данным системы госзакупок, у «Экосреды» нет контрактов на поставку наборов и в эти три школы, и в остальные, названные в связи со скумбрией. По информации СПАРК, компания «Экосреда» существует на рынке с декабря 2015 года. Она никогда не участвовала в тендерах на школьное питание до последних чисел марта 2020-го.

На коробках с продуктовыми наборами, фото которых предоставили родители, значились и другие поставщики. Для всех это были, судя по данным СПАРК, первые контракты на поставку продуктов в детские учреждения. По тексту и оформлению, по следам от принтера и по составу наборов документы у них удивительно похожи. Цены различаются на копейки. Все договоры школы заключали без конкурсов, по принципу «у единого источника», и обоснования, составленные разными директорами тоже, кажется, печатали на одном принтере.