Смешно и грустно: мемы про коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

Фото: соцсети

Пандемия заставляет сидеть каждого из нас дома. Это трудный период для всех. Каждый пытается справиться с нарастающей апатией и скукой.

На тему коронавируса появилось множество различных мемов. Шутки и мемы поднимают настроение. С хорошим настроением проще переживать трудный период. Приведём некоторые примеры и посмотрим как развлекаются люди.

Некоторые придумывают мемы под различные ситуации - выдуманные или жизненные.

Также придумывают разнообразные пародии на известные картины.

Так “Сотворение Адама” Микеланджело стало популярным мемом.

Мемы делают на различные темы. Семейные шутки тоже стали популярны в данной сложной ситуации.

По сети Интернет появилось множество иностранных мемов, которые также стали очень популярными не только среди молодежи. Конечно же очень любят иностранные шутки люди, понимающие язык, но многие просто переводят в переводчике на русский язык, чтобы понимать.

Перевод: Офис/Работа из дома

Перевод: Доктор: вам следует отдохнуть и хорошо выспаться

Люди с коронавирусом: ПУТЕШЕСТВИЕ

Перевод: Это норма

Перевод: Сухопутные акулы возвращаются. Земля исцеляется. Мы действительно являемся вирусом

Перевод: Извини “Мулан”, но мы никогда не узнаем…

На тему искусства и иностранцы любят пошутить.