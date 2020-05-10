«На Бога надейся, но и сам...», в Краснодарском крае священник заразил коронавирусом 30 с лишним прихожан. Он проводил службы

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Кавказском районе Краснодарского края батюшка заразил коронавирусом 30 с лишним прихожан. Еще столько же под подозрением. ДО последнего времени верующие приходили на службы в храм

О положительном тесте священника стало известно 3 дня назад. За это время оперативный штаб региона и медики смогли установить круг контактных лиц – их насчитали аж 66 человек. Все потенциальные больные посещали службы в храме. На данный момент коронавирус подтвержден у 35 прихожан. Остальные находятся на карантине и ожидают результаты тестов.