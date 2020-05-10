Бои без правил. Дебаты двух блондинок - Ксении Собчак и Любови Соболь о том, нужна ли россиянам финансовая помощь в кризис

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Популярные блондинки Ксения Собчак и Любовь Соболь решили посостязаться в остроумии. Они будут обсуждать тему: «20 000 рублей каждому: популизм или необходимость?». Речь идет о предложении выдать всем россиянам «вертолетные деньги», чтобы мы смогли пережить кризис, связанный с коронавирусом.

Дебаты только начались, но, похоже, что весь сыр-бор разгорелся вовсе не о том, нужны ли людям в кризис эти 20 тысяч, а о том, кто первый предложил раздать гражданам "вертолетные деньги". И все похоже на перетягивание одеяла на себя. Но если уж быть честным, то такую меру уже давно реализовали во многих странах мира.

"А главное, кто бы ни предложил первым раздавать деньги - одна блондинка или другая, власть людям все равно ничего не даст", - комментируют пользователи Сети.