Что произошло с российским Минздравом и медициной

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

медики, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Что произошло с Минздравом и российской медициной предположил президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин. По его мнению, «гробил» медицину даже не Минздрав России.

«На самом деле у нас исполняется тот план, который готовило Министерство экономического развития. По всем отраслям», - сказал Дёмин в интервью телеканалу «Царьград».

Несколько дней назад президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил подробности закрытого совещания «Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших», прошедшего 24 июня 2019 года на базе ОНФ.

По словам Рошаля, тогда никто не знал о коронавирусе и не предполагал, что произойдет весной 2020 года. Но вопрос готовности нашего здравоохранения к оказанию помощи при различных чрезвычайных ситуациях всех волновал. Эту тему на площадке ОНФ обсуждали с представителями Минобороны, МЧС, Минздравом, руководство объединения врачей скорой помощи, главных врачей больниц и поликлиник.

Рошаль отметил, что участники совещания посчитали, что каждый регион РФ должен быть самодостаточным при оказании медицинской помощи при любых катастрофах, в каждой области «должно быть достаточно сил и средств для ликвидации последствий трагедии».

По итогам совещания ОНФ дал рекомендации органам исполнительной власти рассчитать достаточность коечного фонда для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. В октябре прошлого года ОНФ провёл ещё одно совещание, на котором эксперты обсудили вопрос мембранной оксигенации (сейчас её используют для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией). Но никто не предполагал, что это потребуется так быстро. «Ведомства были согласны с тем, что нужно что-то делать. Но тоже не успели»,— заявил Леонид Рошаль. А если бы успели, всем бы было сейчас легче.