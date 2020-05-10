Южноуральские бойцы студотрядов споют песни военных лет в интернете

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10 мая 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Юрий Бодырев, председатель правления Челябинского областного студенческого отряда. Фото Дмитрия Куткина

Онлайн-концерт, посвященный 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Instagram.

Об этом рассказал Юрий Бодырев, председатель правления Челябинского областного студенческого отряда. Он отметил, что празднования не ограничиваются только 9 мая. Во всероссийской акции примут участие 10-12 российских регионов, в том числе южноуральские бойцы.

По мнению Юрия Болдырева, карантинные мероприятия нарушили привычный ход празднования, но они принесли и пользу.

«Мы вынужденно перешли от масштабности к душевности, — рассуждает он. — Это переход от количества к качеству. По части идеологической составляющей этого праздника мы даже больше преуспели. У нас были ребята, которые сами генерировали идеи на тему: «Как еще поздравить ветеранов?». В этом году они нанесли поздравительные надписи на асфальт во дворах ветеранов. Мы знали их адреса, потому что развозили им продукты в рамках благотворительной акции. Мы бы раньше не догадались это сделать, если бы не сложившаяся ситуация. Тоже самое касается онлайн-мероприятий. За время карантина все отлично научились общаться в интернете, используя различные платформы — Zoom, Instagram, да все что угодно. Конечно, в каких-то случаях не хватало мурашек по коже во время парада, например».

Юрий Болдырев, как и многие другие эксперты, считает, что празднование Дня Победы в 2020 году поможет обрести новые традиции.

«Когда бойцы поют песни военных лет, допустим, в парке, то в спевке могут принять участие ограниченное количество человек. Мероприятие в интернете может привлечь намного больше участников, в том числе из других регионов. В этом плюс. Гармония современных технологий и традиционных подходов — вот в чем залог успеха. Тогда точно будет классно!».