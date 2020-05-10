Губернатор на миллиард, или как глава Красноярского края не поделил власть с «олигархом в законе»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Когда-то Красноярский губернатор Александр Усс был близким другом арестованного по обвинению в убийствах олигарха Анатолия Быкова. Он в красках расхваливал «олигарха в законе», называя его крайне порядочным и талантливым человеком, хлебосольным и рачительным хозяином, "личностью с большой буквы и стержневой опорой края".

Но друзья стали врагами, не поделили власть в регионе и Быков обвинил Усса в инициировании против него уголовного дела.

Или в депутаты, или на нары. Почему всплыла история заказных убийств «авторитетного бизнесмена» Анатолия Быкова?

Усс начал богатеть, когда возглавил заксобрание, сдружился с Дерипаской, Быковым и другими миллиардерами и сел в кресло губернатора. Сын Александра Усса захватил в крае угольный бизнес, сообщает канал «Компромат Групп» В 2018 году губернатор Усс задекларировал 221 миллион 631 тысяч рублей, из которых 193 миллиона он якобы получил в наследство от матери. Надо ли говорить, что вся губернаторская семья – любители роскоши.

Например, в собственности его жены числятся:

- две лодки Silverado 31А и Silver,

- две машины Range Rover и Lexus GS с прицепом LAB-81017,

- 6 жилых и дачных домов - общая площадь 2 000 кв. м,

- 2 квартиры общей площадью 330 кв.м,

- 10 земельных участков общей площадью 32 га,

- 2 машиноместа и 2 гаража,

- 4 нежилых помещения

Нет, со всем этим ему не пришлось бы расстаться, если бы Быков вновь вернулся в большую политику, но подвинуться точно пришлось бы. А очень не хотелось, и сразу же всплыло старое дело о заказных убийствах. Хотя в крае местные говорят, что бывшие закадычные друзья вполне стоят друг друга и, оправдывая поговорку, что "с такими друзьями и врагов не надо".