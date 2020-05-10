«Наши больницы не приспособлены к тому, чтобы там лечились ослабленные»: коронавирус добрался до домов престарелых

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10 мая 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: КоммерсантЪ

Pixabay

Согласно официальной статистике, в 16 регионах России выявили случаи заражения коронавирусом в интернатах и домах престарелых. Специалисты утверждают, что таких регионов значительно больше, а власти предпочитают скрывать информацию.

Первый официальный случай заражения в учреждении соцзащиты зафиксировали в доме престарелых в Вязьме. 11 апреля выяснилось, что коронавирусной инфекцией болен заведующий отделением милосердия, симптомы есть у медсестер и санитарок. Всего новый вирус нашли у 86 жителей и сотрудников интерната. Благодаря оперативной информации, общественному резонансу, быстро подключившимся к решению проблем Минтруду, местным властям и спонсорам фонда «Старость в радость» в Вязьме больных сотрудников изолировали дома или госпитализировали, отряд химзащиты МЧС провел в учреждении дезинфекцию, интернат закрыли на карантин вместе с персоналом, а власти провели тестирование в городе среди граждан, контактировавших с зараженными. Еду в интернат привозят в одноразовой посуде и передают бесконтактно. Именно поэтому, считают эксперты, важно публично говорить о таких ситуациях. Иначе случаи заражения рискуют быть замяты и скрыты.

«Когда в Вяземском интернате заболело сразу много сотрудников, мы поняли, что пожилые люди могут лишиться того ухода, который был до сих пор, – рассказала директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. – Мы знаем по опыту Испании, что в тех учреждениях, где персонал заболел или запаниковал и не вышел на работу, пожилые стали умирать массово. Поэтому в Вязьме мы сначала привлекли помощников по уходу, которые не были в штате учреждения, но работали в интернате от нашего фонда много лет, а когда и их стало недостаточно, мы стали искать людей через местную епархию, обращаться в медучилища. Область помогала, как могла».

По словам Олескиной в сфере социальной защиты сейчас царит коллапс, а должных мер поддержки от государства не предусмотрено – всё возложено на регионы: «По 442-му федеральному закону все финансовые обязательства по обеспечению соцзащиты лежат на регионах. А где дотационные регионы смогут найти сейчас деньги на повышение оплаты труда сотрудников соцзащиты и дополнительный наем нового персонала? Это нереалистично. Поэтому мы всеми силами пытались пробиться с идеей федеральной поддержки. В результате на встрече НКО с президентом нам удалось об этом поговорить, и уже есть поручение президента о федеральных мерах поддержки. Вопросов теперь два: на сколько хватит и региональных, и федеральных средств и на что они будут потрачены?».

За месяц 40 человек из Вяземского интерната были госпитализированы, 15 умерли. «К сожалению, наши больницы не приспособлены к тому, чтобы там лечились ослабленные, маломобильные или психически нездоровые люди. В наших больницах должны болеть по основному заболеванию — без всяких своих хронических болячек, без слабости, старческой астении, без деменции, без шизофрении. В каких-то регионах таких пациентов вообще не берут, они неудобные, в каких-то — берут только с сопровождающими. А откуда возьмется сопровождающий, если персонала не хватает для работы внутри интерната? Мы стали искать сопровождающих в больницы, где-то мы смогли это решить, где-то — нет. Эта проблема касается всех регионов, и решаться она должна единым федеральным органом», – делится Олескина.

Если посмотреть на зарубежный опыт, то становится понятно, что доля смертности в домах престарелых напрямую зависит от подготовленности персонала. В Европе, где коронавирус сильно ударил по домам престарелых, общая смертность в них была примерно 10%. Однако в тех учреждениях, где персонал массово уволился, оставив пожилых людей в пансионатах, смертность была гораздо выше – до 50%. Люди умирали не только от коронавируса, но и от отсутствия ухода, от депрессии, от страха. В работе с пожилыми людьми в период эпидемий важно следить за тем, чтобы они употребляли достаточное количество жидкости, принимали душ, гуляли и посещали занятия. «Если пожилым людям, которые заболели, помогать двигаться, напоминать о питьевом режиме, давать кислород при необходимости и госпитализировать только тогда, когда это нужно, то можно спасти многих. И поэтому очень важно, чтобы страна знала о реальном положении дел в домах престарелых. О том, что там есть зараженные, что персонал там в панике и что эти пожилые люди могут оказаться брошенными. Этого нельзя допустить. Нужно поддержать персонал, нужно доплачивать им за сложность, нужно обеспечивать их СИЗами», – заявляет генеральный директор компании «Сениор Групп» Алексей Сиднев. Компания владеет несколькими домами престарелых. По его мнению, директоры учреждений и региональные чиновники боятся проверок Следственного комитета: «Вот я прочел недавно, что СК проверяет, почему заразились некоторые учреждения в регионах. Но это бессмысленно при вирусных пандемиях. Вирус нельзя остановить уголовными делами. Можно минимизировать последствия, но предотвратить попадание вируса в интернат — практически невозможно».

Сиднев утверждает, что многие дома престарелых в Московской области заражены, при этом доступа к внешней медицинской помощи у них нет: «Мы это понимали еще до начала пандемии, поэтому закупили антибиотики, кислородные концентраторы, аспираторы и другие приспособления для того, чтобы медпомощь можно было оказывать внутри. И хорошо, что мы это сделали, потому что сейчас скорая к нам не приезжает, и, если у человека упадет сатурация, мы дадим ему кислород, и это спасет ему жизнь».

Напомним, число случаев COVID-19 в России к утру 10 мая составило 209 688. За сутки обнаружили 11 012 заболевших, из них в Москве — 5551 человек.