Как прошла трансляция «Бессмертного полка» в Челябинской области

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10 мая 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По данным организаторов, трансляция акции продолжалась шесть часов. Южноуральцы прислали более 450 видеороликов с рассказами о родственниках-фронтовиках, более 2000 фотографий.

Как сообщает «Вечерний Челябинск», ежегодно в шествии принимало участи до 100 тысяч челябинцев. Но в этом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия пришлось отложить. Возможно, их проведут в сентябре.

По словам регионального координатора акции «Бессмертный полк» Игоря Белехова, южноуральцы присылали не только видеорассказы о своих родственниках, но и записи выступлений с музыкальными и поэтическими номерами. По его мнению, переход в онлайн-формат принес положительные результаты: появилось много новых акций, которые обязательно превратятся в добрые традиции — песни на балконах, фотографии в окнах квартир, зажжение фонариков и свечей.

«Я уверен, что эти новые формы празднования Дня Победы обязательно приживутся в нашем регионе, — отметил он. — Они станут своего рода дополнением к «живому» шествию Бессмертного полка. В следующем году песню «День Победы» мы обязательно споем всем полком!».

Напомним, всего организаторам акции прислали три миллиона фотографий и историй со всего мира. Все материалы будут храниться в Музее Победы на Поклонной горе.