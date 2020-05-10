Юбилей Победы в радиоэфире и онлайн

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10 мая 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

В прямом эфире и на digital-площадках «Авторадио» прошел всенародный марафон «Песни Победы. Страна поет!» В день 75-летия Великой Победы «Авторадио» провело уникальный радиомарафон «Песни Победы. Страна поет!» – 9 мая на связь с радиостанцией выходили слушатели со всей России, пели песни военных лет, делились семейными историями времен Великой Отечественной войны, поздравляли родных и друзей с праздником.

В этом году многие торжественные мероприятия в силу объективных причин перенесены на более поздний срок, однако проникнуться духом Победы, вспомнить подвиги героев помогали теле- и радиоканалы. В числе первых на вахту памяти заступило «Авторадио».

Накануне юбилейной даты радиостанция запустила серию специальных проектов, призванных объединить людей вместе. Благодаря «Письмам с фронта» в год памяти и славы «живые голоса» солдат Великой Отечественной войны услышали миллионы людей. В эфире также звучали легендарные произведения Александра Твардовского, Булата Окуджавы, Константина Симонова в исполнении известных актеров театра и кино, а популярные музыканты, оставаясь дома, радовали слушателей знаменитыми военными хитами. Эти выступления можно найти и на YouTube-канале «Авторадио» по хештегу #ПойДомаПесниПобеды.



Главным же событием стал всенародный марафон «Песни Победы. Страна поет!». Он стартовал на «Авторадио» сразу же после обращения Президента РФ Владимира Путина к россиянам и воздушного Парада Победы над Красной площадью, и продолжался в течение трех часов. С 11:00 до 14:00 со всеми регионами России – от Дальнего Востока до самых западных регионов нашей Родины – на связи были ведущие шоу «Мурзилки Live».

– Невозможно передать все эмоции, которые нас переполняют, – открыли праздничный эфир Брагин, Гордеева и Захар. – Ком стоит в горле и слезы наворачиваются на глазах, когда смотришь военную хронику. Со дня Победы прошло уже 75 лет, но мы по-прежнему храним память о подвиге, который совершили наши отцы, деды и прадеды. И сколько бы еще ни прошло времени для каждой семьи, для каждого из нас это всегда будет очень дорого и очень памятно. Все герои наших воспоминаний достойны лучших слов и главных песен Победы.

Брагин, Гордеева и Захар вели радиомарафон из своих домашних студий, и где бы слушатели ни находились во время самоизоляции – в квартире, на даче или продолжали трудиться – они могли соединиться с «Мурзилками» по видеосвязи и вместе исполнить «Катюшу», «Эх, дороги», «Идет солдат по городу» и многие другие знаковые композиции.

Радиостанция получила тысячи заявок из больших и малых городов, деревень и поселков от желающих петь песни Победы – как сольно, так целыми семейными ансамблями. Некоторые даже скооперировались с коллегами, чтобы представить многоголосье хора одного большого коллектива. Эфирное время просто не могло вместить такое невероятное количество поступивших предложений, но самые яркие выступления прозвучали на «Авторадио».

Первым День Победы встретил Приморский край, и певец из Владивостока Александр Пстыга стал первым участником радиомарафона: «От всей души поздравляю всю нашу замечательную страну, наших дорогих ветеранов. Спасибо за мирное небо!». Под аккомпанемент гитары и аккордеона он исполнил «Песню военных корреспондентов», написанную Константином Симоновым и Матвеем Блантером в самый разгар Великой Отечественной войны.



Из Кызыла на видеосвязь с «Мурзилками» вышел заслуженный артист Республики Тыва Андрей Монгуш, вместе со своей семье он исполнил «Эх, дороги», из Пятигорска – семейный дуэт Ибрагимовых, выбравший композицию Яна Френкеля и Расула Гамзатова «Журавли», а город Асбест Свердловской области представила многодетная семья Мясоедовых. Ксения, Константин и их пятеро детей проникновенно пропели один из неформальных символов ВОВ – знаменитую «Катюшу».

– Браво! Именно таким образом и осуществляется крепкая связь поколений, – не мог скрыть эмоций Брагин.

9 мая на «Авторадио» можно было услышать «Синий платочек» в исполнении женского десанта из села Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа – девушки вышли в национальных костюмах коренных малочисленных народов Севера, знаменитую «Землянку» в хоровом исполнении, «Дорогу на Берлин» по-питерски и другие легендарные хиты, напоминающие нам о подвигах героев, не вернувшихся с полей сражений. Выступления предварял краткий экскурс в историю каждой песни от ведущих «Мурзилки Live». Среди участников песенного марафона оказались и музыканты из мира a cappella – группа PLUSFIVE, и команда специализированной пожарно-спасательной части города Жуковский, и агитбригада «Почты России».



В День Победы песенный марафон «Авторадио» превратился еще и в марафон писем – множество трогательных семейных историй, связанных со Второй мировой войной, поступило ведущим: о мальчишках, добровольцами ушедшими на фронт, отважных женщинах, вставших на защиту Родины наравне с мужчинами, простых шоферах и генералах, о тех, кто ходил в разведку, выхаживал раненых бойцов, помогал партизанам, все время был на передовой или круглосуточно в заводских цехах. В эфире звучали слова благодарности ветеранам и поздравления с праздником. Особенно запомнилось одно из них:

– За мои 67 лет это первый День Победы дома. Великий праздник мы всегда встречаем на улицах и площадях города вместе со всем народом: от утреннего шествия до вечернего салюта. Со слезами, объятиями и цветами… Сегодня немножечко все иначе. Спасибо «Авторадио» за этот марафон! Реву. Хочется поблагодарить тружеников тыла – все для Победы, все для фронта. Очень тяжелые условия: лапти, фуфайки, шали, мало у кого были калоши, паек – скудный. Низко кланяюсь всем, кто добывал Победу. Они защищали свою землю, свою Родину, свои семьи. Пусть над планетой всегда будет только мирное небо, и пусть солнце светит всем одинаково.

Радиомарафон «Песни Победы. Страна поет!» завершила композиция, появившаяся не на фронте и не в тылу, а уже в мирное время, но ставшая гимном Победы. Сергей Переверзев из Москвы и его семейный ансамбль дружно исполнили «День Победы» и, наверняка, в этот момент им подпевали все слушатели «Авторадио». Самые яркие фрагменты размещены в официальных аккаунтах в соцсетях.

Вечером в День Победы радиостанция почтила память погибших в годы войны минутой молчания. Ведущие также приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн», порекомендовали присоединиться к проекту «Главные песни о Победе. Поём вместе!», реализованный «Цифровым Телесемейством» Первого канала совместно с «Авторадио», и пригласили жителей России на «Белые журавли. Квартирник в День Победы!» – музыкальный спецпроект НТВ к 75-летию Победы, вышедший при поддержке радиостанции/