Активисты челябинского «Бессмертного полка» запустили новую инициативу

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10 мая 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В небе над Уралом прошествовали штандарты «Бессмертного полка». В воздух их подняли боевые вертолеты в составе авиапарада.

Об этом сайту «ЧелябинскСегодня» рассказала координатор проекта «Бессмертный полк» в Челябинской области Елена Скорнякова. По ее словам, для этого активисты челябинского отделения встали в пять утра и поехали в Каменск-Уральский. Организаторы уверены, что эта инициатива приживется и превратится в хорошую традицию.

Также Елена Скорнякова отметила, что в начале апреля организаторы начали готовится к тому, чтобы перевести акцию в интернет в связи с пандемией коронавируса. Результаты превзошли все ожидания — меньше, чем за два месяца, собрали три миллиона фотографий и историй со всего мира. Все эти материалы будут храниться в электронном депозитарии в Музее Победы на Поклонной горе.

Активное участие в акции приняли и южноуральцы — видеоролики про своих прадедов снимали даже маленькие дети. Новый формат стал более эмоциональным — все ролики смонтировали в трогательные видео.

«Кроме того, люди начали творчески подходить: украшать дома, держать штендеры, с которыми ходят, начали читать стихи – свои или известных поэтов-фронтовиков, — рассказывает Елена Скорнякова. — Некоторые из стихов я даже себе зафиксировала, чтобы пригласить людей, когда мы будем какие-то живые мероприятия делать, пусть они читают на площадке построения, пусть их слушают те, кто строится».