В Саяно-Шушенский заповедник прилетели удоды

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Удод, фото: С. Истомов

Птиц отмечают госинспекторы в окрестностях кордонов. Удоды образуют достаточно большие стаи.

Удод – птица Старого Света. В Евразии распространена на всём протяжении с запада на восток, в средней и южной её части. Встречается в лесостепной зоне на юге Красноярского края, в Тувинской, Минусинской и Усинской котловинах, где населяет полуоткрытые пересеченные ландшафты.

Одной из основных определительных особенностей удода является веерообразный оранжево-рыжий хохолок с черным верхом. Его длина составляет 5-11 см. Окраска головы, грудки и шеи имеет ржаво-коричневатые или розоватые тона, низ тела розовато-рыжий с продольными темными пятна по бокам. Хвост около 10 см в длину, черной окраски с белой широкой полосой по центру. Ноги сильные, свинцово-серой окраски, с тупыми когтями. Молодняк окрашен менее ярко, имеет короткий клюв и хохолок. Крылья широкие и округлые, с черными и желтовато-белыми полосками.

Длина тела удода составляет 28-32 см, размах крыла 42-49 см, масса тела примерно 50-80 г. Узкий, чуть загнутый вниз клюв имеет длину 5–6 см. С виду хрупкий, клюв удодов на самом деле очень крепкий, с его помощью птицы долбят жуков об землю, разделывая жертву. Интересной особенностью птиц считается очень короткий язык, не позволяющий проглотить пищу с земли, поэтому удоды, сначала подбрасывают добычу, затем ловко ловят её открытым клювом и глотают. Ярко выраженный половой диморфизм отсутствует, однако, самка чуть меньше самца и имеет немного приглушенную окраску. Чаще всего определить пол, возможно, только с близкого расстояния.

Первые удоды появляются весной еще до схода снега, но в основном прилетают позднее, во второй половине апреля – начале мая. Сразу по прилёту самцы занимают территорию для размножения и ведут себя очень активно – громко кричат, издавая повторяющиеся глухие звуки «уд-уд-уд…», тем самым подзывая самок. В этот период наиболее часто и громко птицы кричат утром и вечером, реже днём. Во время ухаживания самец и самка медленно летают друг за другом, помечая место для будущего гнезда. Гнездо устраивается в укромном месте – дупле дерева, каменистой расщелине, углублении на откосе обрыва, иногда в стене строений. В отличие от подавляющего большинства птиц, удоды никогда не убирают помёт из гнезда, который постепенно скапливается вокруг. Кроме того, в период насиживания и кормления птенцов у птиц вырабатывается маслянистая жидкость, выделяемая из копчиковой железы и имеющая резкий неприятный запах. Такая адаптация помогает удодам уберечься от некрупных наземных хищников, однако вследствие этого среди людей птица имеет репутацию «нечистоплотной». Как правило, удоды размножаются отдельными парами, однако в случае соседства других удодов между самцами нередки драки на границе территорий.

Выведение потомства обычно происходит один раз в год. Самка откладывает от 3 до 12, чаще 5-8 продолговатых яиц, окраска которых варьирует в широких пределах от серовато-белого до тёмно-бурого цвета, может иметь голубоватый или зеленоватый оттенок. Насиживание начинается с полной или почти полной кладки и длится 16-19 дней. Насиживает одна самка, в то время как самец добывает ей корм. Появившиеся на свет птенцы слепые и покрыты редким рыжеватым пухом, который через несколько дней сменяется другим, розовато-белого цвета и более густым. Первые дни пищу для всего семейства добывает самец. Только когда птенцы немного подрастут, выкармливанием птенцов занимаются оба родителя, поочерёдно принося им личинки насекомых и червей. В возрасте 20–27 дней птенцы покидают гнездо и начинают летать, хотя ещё в течение нескольких недель остаются рядом с родителями.

Взрослые птицы питаются всевозможными насекомыми, мокрицами, многоножками, мелкими моллюсками, которых собирают с земли, достают из щелей в земле, в древесине или из навоза. Обладатели достаточно длинного клюва, они любят копаться в мусоре. Иногда даже ловят мелких ящериц и лягушат.

В Саяно-Шушенском заповеднике удод является обычным перелетно-гнездящимся видом. Обитает в южной и центральной его части, причем встречается от низкогорья до высокогорья. Населяет редкостойные лиственничные и смешанные леса с наличием дупел, однако наибольшей численности достигает в горных степях с выходами скал и каменистыми россыпями. Здесь он обычно гнездится в расщелинах скал. Охотно селится у кордонов, о чем сообщают государственные инспекторы.

Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский», 04 мая 2020