Пион необычайный зацвел необычайно рано!

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10 мая 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Фото Элинор Пэйт

В национальном парке «Шушенский бор» раньше срока зацвели редкие пионы. Пион уклоняющийся или пион необычайный (лат. Paeónia anómala), также известный, как Марьин корень, зацвел в Перовском лесничестве парка во время майских праздников — на две недели раньше обычного.

Традиционно это растение зацветает здесь в конце мая-начале июня, практически одновременно с водосбором сибирским и купальницей азиатской. Вероятно, причиной раннего цветения стал очень теплый апрель с непривычной для этого месяца жаркой погодой в последней декаде (температурные показатели превышали +30 градусов днем). Прежде пресс-служба «Шушенского бора» рассказывала о преждевременном цветении другого растения — яблони сибирской, также вызванным аномальным теплом. Важно отметить, что раннее цветение пиона не носит пока массового характера, т. е. зацвели лишь отдельные особи.

Пион уклоняющийся — это многолетнее растение, образующее мощные кусты с большим количеством прямостоячих стеблей, цветущее крупными пурпурными и розовыми цветами. В равнинном кластере Марьин корень произрастает отдельными разрозненными куртинами в сосновых, сосново-березовых и разнотравно-папоротниковых лесах, а также в междюнных понижениях на умеренно влажных почвах.

Пион уклоняющийся считается достаточно редким растением для нашей страны и занесен в Красные книги 15 регионов России. Во времена существования СССР он также был занесен в Красную книгу СССР в 1978 году. К лимитирующим факторам относятся рубки лесов, приводящие к уничтожению мест его произрастания, а также сбор на букеты и для заготовки лекарственного сырья.

06.05.2020 Пресс-служба НП «Шушенский бор»