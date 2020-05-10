Встреча с волком

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10 мая 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Фото: фоторегистраторы

В Саяно-Шушенском заповеднике на кордоне Чул-Аксы дежурные госинспекторы рассказали о визуальной встрече с волком, которая произошла недалеко от инспекторского домика. «Мы смотрели на него, а он смотрел на нас, не собираясь уходить, но все же, через несколько минут, спокойно и размеренно зверь ушел», - рассказывают сотрудники заповедника.

Волки относятся к семейству Псовых. Вместе с койотами и шакалами обыкновенными, волки также представляют род Волки. Эти хищники играют очень важную роль в экосистеме нашей планеты.

По внешнему виду волки имеют максимальное сходство с собаками, у которых высокие и сильные конечности, а также более крупные вытянутые лапы. Пара средних пальцев расположена с некоторым выносом вперед, поэтому след волка невозможно спутать со следами других животных. Волки отличаются широколобой головой и массивной мордой, которая несколько вытянутая вперед. Морда также отличается некоторой выразительностью, что позволяет различать множество мимических выражений хищника. Шерстяной покров у волка двухслойный, густой и достаточно высокий. Кроме этого, шерстяной покров достаточно жесткий и обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Благодаря наличию густого подшерстка волку не страшен холод. У волков очень хорошо развит слух, зрение и обоняние, что значительно помогают им в охоте.

Как известно, волки являются моногамными животными, живут семейной стаей. Основные семейные и охотничьи участки волка в заповеднике приурочены к южному макросклону Саянского хребта, от бассейна р. Сарлы к югу, до границы заповедника. Довольно часто эти хищники встречаются в бассейне реки Большие Уры, в верховье которого и расположен кордон Чул-Аксы. При патрулировании территории, а также во время проведения научных исследований на этом участке заповедника сотрудники часто встречают волков – как одиночных особей, так и группы.

Основу питания этого хищника в Саяно-Шушенском заповеднике составляют копытные животные – косуля, марал, козерог, кабарга. Однако, являясь уникальным хищником, волк добывает все, что можно добыть, не гнушается мелкими мышевидными грызунами, птицами и зайцами, яйцами и птенцами гнездящихся на земле птиц, употребляет в пищу ягоды и даже кедровые орехи. Летнее питание волка разнообразнее, хотя основу и составляет «мясная пища», не прочь «серый» полакомиться сочными растениями. Как раз в эту минуты зверя встретили сотрудники кордона:

- Мы успели друг друга очень хорошо рассмотреть. Волк был большой, мощный, шерсть на вид казалась довольно густой и «играла» под лучами утреннего солнца, – рассказывают госинспекторы. – Он совсем не боялся нас, рассматривал, слегка наклонив голову, а потом повернулся и ушел в лес.

Для Саяно-Шушенского заповедника волк – не очень многочисленный вид, однако, стабильно регистрирующийся в границах ареала. Этот зверь часто попадает в объективы фотоловушек, что позволяет получать новые знания о его жизни в заповедных лесах. По экспертной оценке численность волка составляет 40 особей.

Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»

06 мая 2020