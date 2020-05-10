Путина впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко: «Пробирает до слёз»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин поделился, как его впечатлила картина советского художника Тараса Гапоненко «Рабовладельцы». По признанию Путина, на него большое впечатление произвела картина, на которой изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил женщину, а на ее теле лежит совсем маленький ребенок.

«Пробирает прямо до слёз», - сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1». Эту картину Тарас Гапоненко написал в 1942 году. Владимир Путин увидел ее в ходе посещения выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая была открыта в Центральном выставочном зале «Манеж» в 2019 году.