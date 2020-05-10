В Москве отделения для больных COVID-19 развернуты на базе 72 стационаров

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10 мая 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Завершено строительство временных корпусов для больных COVID-19 на территории горбольницы № 15

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства временных корпусов для долечивания больных COVID-19 на территории городской больницы № 15 имени Филатова в ходе их осмотра.

«Госпиталь больницы является одним из основных по борьбе с COVID-19, развернуто 1 тыс. 600 коек. В помощь вам еще два корпуса развернули для долечивания больных. Я думаю, что пригодятся для того, чтобы было больше возможностей заниматься пациентами», - сказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, дополнительно в новых корпусах развернуто около 300 коечных мест.

«В целом мы в 17 больницах делаем такие дополнительные, временные медицинские центры, которые обладают мощность от 3,5 тыс. до 5 тыс. (коек). Первые мы открываем у вас, но высокая готовность еще по 3,5 тыс. в 17 таких блоках. Я думаю, они в течение недели-двух тоже будут введены. Так что в целом по городу мощности нашей системы против ковида серьезно будут расширены», - заявил Сергей Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэрии, два временных корпуса площадью 1 тыс. 400 кв. м на 81 койку каждый в городской больнице № 15 им. Филатова были построены менее чем за месяц.

Пациенты будут размещаться в комфортных палатах, оборудованных санузлом с душем, системой обеззараживания воздуха, а также медицинскими газами. В каждой палате будет установлен стол для приема пищи.

Отмечается, что эпидемиологическую безопасность обеспечат устройство шлюзов и санпропускников, установка мебели и оборудования с обеззараживающим покрытием, а также регулярное проведение дезинфекционных мероприятий.

Также для медицинского персонала оборудованы гардеробные, душевые, санузлы, комната отдыха и приема пищи, помещение для надевания средств индивидуальной защиты.

Согласно материалам, при необходимости на территории больницы могут быть развернуты еще пять временных корпусов на 405 коек, а по окончании пандемии они будут демонтированы.

На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 72 федеральных, городских и частных стационарах общей мощностью свыше 25 тыс. коек.